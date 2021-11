Proces tegen Ghislaine Maxwell, vermoedelijke “fixer” van Epstein, gestart in New York

Twee jaar nadat haar voormalige geliefde, zedendelinquent en miljardair Jeffrey Epstein dood werd aangetroffen in zijn cel, is maandag in New York het proces van Ghislaine Maxwell (59). Dat moet blootleggen of Maxwell tussen 1994 en 2004 minderjarige meisjes ronselde voor Epstein en zijn entourage. Er staan zes aanklachten op haar naam, onder meer vrouwenhandel. Maxwell riskeert een levenslange gevangenisstraf, maar houdt haar onschuld vol. Het proces duurt zes weken.