Ben Weyts houdt voet bij stuk en wil scholen niet sluiten: “Ingrijpen waar nodig”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft al meermaals aangeven dat hij de scholen niet wil sluiten. En maandagavond bevestigde hij dat nogmaals in Terzake op Canvas. De vakbond daarentegen wil dat enkel scholen waar 80 procent van het personeel aanwezig is nog open blijven.

“Er zijn er verschillenden die pleiten voor afstandsonderwijs. Daar verzet ik me tegen. Ik wil optreden waar nodig en niet de hele school sluiten. We moeten optreden waar zich een probleem stel”, zei Weyts in Terzake maandagavond. Hij werd daar geconfronteerd met het feit dat er momenteel wel 74 scholen helemaal gesloten zijn door de pandemie. Hij noemde het belangrijke cijfers, maar pleit wel voor perspectief. “Dat zijn 74 scholen op bijna 4.000”, zei hij.

Het zijn verschrikkelijk moeilijke keuzes die directies moeten maken, zei hij. “Maar ik wil verhinderen dat heel het onderwijs in lockdown gaat. Daar zijn de meest kwetsbare leerlingen het slachtoffer van.” De minister benadrukte dat hij voorstander is van lokale maatregelen. “Geen one size fits all. Er zijn duidelijke scenario’s.”

Ook is de minister geen voorstander van een afkoelingsweek voor alle scholen. Want daardoor zouden ook scholen getroffen worden waar er minder of geen problemen zijn, zei Weyts.

Verantwoordelijkheid nemen

Nancy Libert, algemeen secretaris ACOD Onderwijs, was ook kort te gast in Terzake, maar stuurde maandagavond ook een persboodschap uit. Daarin schrijft ze: “Schoolbesturen beslissen nu zelf of ze een school sluiten en overgaan tot afstandsonderwijs. Dat is de lokale autonomie waarachter de Vlaamse regering zich wegsteekt. In de realiteit houden schoolbesturen hun scholen zelfs in de meest precaire omstandigheden open uit vrees voor concurrentie van de school om de hoek. Het wordt tijd dat de Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid neemt en maatregelen neemt die alle scholen binden. De plaatselijke autonomie waarmee ze zo graag schermt, blijkt niet te werken.”

ACOD Onderwijs wil daarom de huidige toestand omdraaien: “Afstandsonderwijs moet de algemene regel worden, scholen mogen pas geopend worden als minstens 80 procent van de personeelsleden aanwezig kan zijn.”

Daarnaast vindt ACOD ook dat de Vlaams regering “rijkelijk te laat komt” met de CO2-meters. En raden leerkrachten ook aan om gebruik te maken van de Self Assessment Testing van de federale regering. “Voor ons hebben alle personeelsleden – vooral in het basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs – voortdurend hoogrisicocontacten. Daarom raden wij iedereen die op de werkvloer een hoogrisicocontact heeft gehad aan zijn verantwoordelijkheid op te nemen en de test te doen Nadien moet men de richtlijnen die men krijgt, opvolgen: wie aan de criteria voldoet, moet een code aanvragen en in quarantaine gaan.”

Boostervaccinatie zelf organiseren

Minister Weyts gaf daarnaast in Terzake ook aan dat hij verontwaardigd blijft dat het onderwijs en de kinderopvang niet zoals het zorgpersoneel voorrang krijgen bij de toediening van de boosterprik. Weyts wees erop dat de zorgsector voorrang kreeg omdat ze essentieel is. Dat geldt voor de onderwijsminister echter ook voor het onderwijs en de kinderopvang. Het onderwijspersoneel levert geweldig werk, aldus Weyts. “Dit was het moment om iets terug te doen, maar dan geeft men niet thuis”, sneerde hij.

Daarom heeft de N-VA-minister beslist om zelf aan de slag te gaan “als we vaccins krijgen”. Gesprekken daarover zijn al zondag opgestart. Ben Weyts werkt op twee pistes: ofwel worden er aparte voorrangsstromen opgezet worden voor onderwijzend personeel in de vaccinatiecentra; ofwel wordt gewerkt met vaccinatiebussen die naar de scholen zelf gaan om de leerkrachten er een boostervaccin te geven.

(sgg)