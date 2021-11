Veel schoon volk op rode loper van Ballon d’Or, zoontjes Messi schitteren in fonkelend kostuum

Het was maandagavond sterren kijken op de rode loper aan het Théâtre du Châtelet van Parijs, waar de Gouden Bal werd uitgereikt. Vooral zesvoudig winnaar Lionel Messi liep in het oog. De Argentijnse voetbalgod van Paris Saint-Germain stal de show door in hetzelfde fonkelende kostuum als zijn zoontjes Ciro, Mateo en Thiago op te dagen.