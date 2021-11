Jeremy Doku negende in verkiezing “Beste Jonge voetballer” op gala van Ballon d’Or

De Spanjaard Pedri is maandag op het gala van de Gouden Bal in Parijs tot beste jonge speler (-21) verkozen. De aanvallende middenvelder van Barcelona, afgelopen donderdag 19 geworden, kreeg de voorkeur op de Engelsman Jude Bellingham (Borussia Dortmund) en de Duitser Jamal Musiala (Bayern München). Rode Duivel Jeremy Doku (Rennes) werd negende in het referendum van France Football.