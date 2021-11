Politievakbonden schorten acties deze week op na overleg met minister Verlinden

Het sectoraal overleg tussen de politievakbonden en federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is maandagavond “eerder constructief” verlopen, zeggen de vakbonden. De geplande politieacties deze week worden geannuleerd. Donderdag staat nieuw overleg gepland.

Minister Verlinden had vorige week verschillende contacten met de afgevaardigden van de steden en gemeenten, haar collega’s binnen de federale regering en vertegenwoordigers van de vakbonden, aldus haar kabinet in een persbericht. “Die gesprekken leidden tot een voorstel dat de minister vandaag/maandag aan de vakbonden kon toelichten.”

Het overleg duurde twee uur en was “eerder constructief”, aldus de bonden. Er is een akkoord over de eindeloopbaanregeling, maar over onder meer de loonsverhogingen “was de minister niet nauwkeurig genoeg”, klinkt het. “Er moet nog veel uitgeklaard worden”, zegt voorzitter Vincent Houssin van VSOA politie.

Minister Verlinden schetste naar eigen zeggen de krijtlijnen van een mogelijke oplossing, zowel financieel als wat timing betreft. “Ik engageer mij om deze onderhandelingen tot een goed einde te brengen.”

Om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen in alle rust zouden kunnen verlopen, werden alle acties maandag opgeschort. Ook de rest van de week zijn er geen acties om het nieuwe overleg, dat voor donderdag op het programma staat, alle kansen te geven. “De minister gaf aan snel tot een akkoord te willen komen”, aldus de bonden nog.