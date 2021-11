Expert wil met hoofd uit isomo en vals bloed aantonen dat conclusie forensisch onderzoek in moordzaak Koperen Pomp niet deugt

Het sporenonderzoek naar de dood van Dirk Zegers (61) is knullig gevoerd en van voorbedachtheid kan geen sprake zijn. Dat is, kort gezegd, waar de advocaten van Christel Troffaes dit proces naartoe willen. Ze riepen daarvoor de hulp in van de Nederlandse bloedspatanalist Martin Eversdijk, die – inclusief ware demonstraties – de clash aanging met het CSI-team van de federale politie. “Ik zit 21 jaar in het vak. Maar wat ik hier zie, dat zijn eenzijdige conclusies.”