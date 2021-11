Spijtoptant Veljkovic noemt in zijn biecht trainers, managers en clubbestuurders: “Vijftien man beloond met zwarte commissies”

Minstens vijftien trainers en bestuurders, onder wie topnamen als Herman Van Holsbeeck, Georges Leekens en Ivan Leko, moeten zich mogelijk verantwoorden omdat ze illegaal geld of horloges kregen bij transacties van de Servisch-Belgische makelaar Dejan Veljkovic. Dat blijkt uit de overeenkomst die de spijtoptant in de zaak-Propere Handen afsloot met het federaal parket.

Een ex-manager van Anderlecht, twee ex trainers van Club Brugge, twaalf andere ex-bestuurders of trainers bij zes andere eersteklassers in ons land. De namen over wie Dejan Veljkovic een boekje heeft opengedaan bij het gerecht, zijn niet van de minste.

Uit de overeenkomst of het memorandum dat de spijtoptant heeft afgesloten met het gerecht, vorige week goedgekeurd door de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen, blijkt dat Veljkovic als een sinterklaas uit de Balkan zwarte commissies uitdeelde aan vijftien trainers, bestuursleden, managers en technisch directeurs. Dat gebeurde meestal in het kader van transfers, maar ook bij contractverlengingen of ontslagvergoedingen. Voor trainers of technisch directeurs komt dat ronduit neer op het bestelen van de eigen club.

Volgens de zwarte boekhouding van Veljkovic gaat het in totaal om 853.687 euro aan geheime betalingen, ook wel retrocommissies of kick backs genoemd. Nog eens 757.289 euro werd in het vooruitzicht gesteld, maar nooit betaald. Mogelijk gebeurde dat niet omdat Veljkovic in oktober 2018 achter de tralies verdween en verschillende schijven nog moesten worden uitbetaald.

Thierry Steemans, de gewezen financieel directeur van KV Mechelen, zou bij minstens zestien transfers een illegale commissie hebben ontvangen. — © BELGA

Ook nog andere constructies

De retrocommissies van Veljkovic bestonden naast de zwartgeldconstructies die hij bedacht om bepaalde trainers of spelers te betalen. Retrocommissies waren bedoeld om mensen die een deal hielpen mogelijk maken, te belonen. De vijftien in kwestie zijn intussen niet meer bij hun club aan de slag.

De grootste begunstigde was Thierry Steemans, de gewezen financieel directeur van KV Mechelen waar Veljkovic jarenlang ‘huismakelaar’ was. Hij zou bij minstens zestien transfers een illegale commissie hebben ontvangen.“Het is niet omdat Veljkovic dit zegt, dat het ook waar is”, reageert Steemans’ advocaat Joris Van Cauter. “We gaan dit op alle mogelijke manieren aanvechten. We hebben een confrontatie met Dejan Veljkovic gevraagd, die is er nooit gekomen. Men gelooft liever de boekhouding van een crimineel.”

De voor het grote publiek bekendste namen zijn die van Herman Van Holsbeeck, ex-manager van Anderlecht, en Georges Leekens en Ivan Leko, ex-trainers van Club Brugge. Van Holsbeeck wordt er onder meer van beschuldigd twee Rolex-horloges te hebben ontvangen bij de transfer van Hanni. Leekens en Leko ontkennen alle aantijgingen met klem. Herman Van Holsbeeck zegt dat hij zich gaat verdedigen voor de rechtbank.

Ivan Leko, ex-trainer van Club Brugge, ontkent alle aantijgingen met klem. — © ISOSPORT

Ook sportief directeurs Olivier Renard (in zijn periode bij Standard), Patrick Turcq (toen bij KV Kortrijk), Luc Devroe (toen bij Oostende) en Dirk Degraen (toen bij RC Genk) streken volgens het memorandum grote sommen op. Turcq “valt uit de lucht” en ontkent met klem. Devroe geeft geen commentaar. Renard, die op dit moment in Canada aan de slag is, was niet bereikbaar. Dirk Degraen ontkent. Zijn advocaat Alex Lemmens liet eerder al verstaan dat zijn cliënt nooit 50.000 euro op de transfer van Joao Carlos van Genk naar Anzhi verdiend heeft.

Strafproces of fiscus

Of de vijftien zich ook voor de rechtbank moeten verdedigen, is niet zeker. De verklaringen van spijtoptant Veljkovic kunnen alleen als steunbewijs worden aangewend. Pas indien de vordering in operatie Propere Handen bekend is, weten we wie wordt doorverwezen naar een strafproces of wie slechts een aanslagbiljet van de fiscus in de bus krijgt.

(phu, bla, me, nta, ppn)