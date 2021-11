Deze Vlaamse bedrijven delen naam met nieuwe coronavariant omikron: “Wie weet helpt  het ons om nog bekender te worden”

De cryptomunt ‘omicron’ is bijna vertienvoudigd in waarde de afgelopen dagen, met dank aan de naam die de Wereldgezondheidsorganisatie schonk aan de nieuwe virusvariant. Ook in Vlaanderen delen verschillende bedrijven hun naam met het omikron-virus. Wat vinden zij: brute pech, of laat maar komen die extra naambekendheid? “Hopelijk denken onze klanten nu nog vaker aan ons als ze naar het nieuws luisteren.”