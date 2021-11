Noah Vanderhaeghen (8) stond in zijn tien dagen durende quarantaine zo vroeg op, dat zijn huiswerk al bijna af was voor school normaal begon. Maar de scholier uit Roeselare was de leerstof nog niet beu, dus startte hij zijn Youtube-kanaal ‘Meester Noah’, met filmpjes waarin hij dt-regels of wiskundige breuken expliceert. “Ik doe het om andere kinderen in quarantaine te helpen.”