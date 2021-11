Herman Van Holsbeeck, betrokken in meerdere gerechtelijke onderzoeken. — © BELGA

Transfers regelde Herman Van Holsbeeck het liefst met ‘vriend’ Mogi Bayat. Toch stond ook Dejan Veljkovic bij vier transfers naar Anderlecht stiekem met een extra enveloppe cash geld in Van Holsbeecks kantoor in Neerpede. De ex-manager hield aan de passage van de spijtoptant naast 121.000 euro ook ‘HVH-hemden’ en twee Rolexen over.