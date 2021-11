Washington opent onderzoek naar Amerikaanse aanval in Syrië met 60 burgerdoden

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft de opdracht gegeven om een nieuw onderzoek te openen naar een Amerikaanse luchtaanval in Syrië, waarbij tientallen burgers om het leven kwamen. Het onderzoek volgt op onthullingen door de krant The New York Times. Die schreef dat het leger geprobeerd zou hebben de dood van burgers te verbergen.

Een jurist van de luchtmacht had meteen na de aanval in maart 2019 op posities van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) gewaarschuwd dat het mogelijk een oorlogsmisdaad was. Het leger begon een onderzoek maar rondde dat nooit af, aldus de krant.

Bij het bombardement op Baghuz vielen 80 doden, onder wie zo’n 60 burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen. Baghuz was de laatste Syrische nederzetting in handen van IS en veel strijders hadden zich daar met hun gezinnen teruggetrokken.

De legerleiding zei eerder dat het bombardement gerechtvaardigd was, omdat zeker 16 IS-strijders waren gedood en slechts 4 burgers.