Marokko sluit grenzen opnieuw en dat is slecht nieuws voor Evelyne en Redouane: “We zijn verloofd, maar konden elkaar nog maar vier keer zien”

Marokko sluit opnieuw de grenzen voor alle buitenlandse vluchten, als gevolg van de nieuwe coronavariant omikron. Luchtverkeer is ook vanuit ons land niet meer mogelijk. Het zoveelste slechte nieuws voor verloofden Evelyne en Redouane. Zij woont in Borgerhout, hij in Marokko. Heel hun relatie speelt zich af in het midden van de pandemie. “We zijn verloofd, maar hebben elkaar nog maar vier keer kunnen zien”, zegt Evelyne.

Twee weken lang sluit Marokko de grenzen voor België, maar dat het reisverbod effectief maar twee weken zal duren, dat gelooft Evelyne (32) al lang niet meer. Ze heeft al te veel meegemaakt de afgelopen maanden. De pandemie houdt haar al meer dan anderhalf jaar weg bij haar geliefde Redouane. De twee leerden elkaar vorig jaar in februari kennen in Casablanca, toen Evelyne er op vakantie was. Ze werden op slag verliefd en sindsdien hielden ze contact. Online. Want elkaar bezoeken was onmogelijk. De eerste keer dat ze elkaar opnieuw zagen, was in november vorig jaar. De vonk sloeg nog meer over en hij vroeg haar ten huwelijk.

“Sindsdien proberen we er alles aan te doen om te trouwen, maar dat is een moeilijk proces. We wachten vol ongeduld op ons huwelijksvisum, maar dat heeft vertraging opgelopen. We zouden normaal deze maand trouwen, maar dat is niet gelukt. Het visum zou er elk moment kunnen zijn, maar nu de grenzen sluiten voor lucht- en bootverkeer, zullen documenten ook weer niet zo snel hier geraken. Dat is de zoveelste vertraging in onze droom om bij elkaar te kunnen zijn”, zegt Evelyne, die in Borgerhout hoofd is van het sociaal dansgezelschap Moving Ground.

Goedkope vliegtuigtickets

De twee zagen elkaar in totaal nog maar vier keer. “Ik heb Redouane negen maanden niet kunnen zien vorig jaar. Na de zomer voerde de koning van Marokko eindelijk een campagne om opnieuw volk naar Marokko te krijgen met goedkope vliegtickets. Ik ben toen nog eens naar daar gereisd en ook in september van dit jaar zag ik Redouane eindelijk terug. Nu was ik van plan om de kerstdagen samen met hem te vieren in Marokko, maar dat zal niet lukken. Het reisverbod zal nog weken aanhouden, vrezen we.”

Redouane kan ook moeilijk naar hier komen, want hij zou voorlopig niet meer terug mogen vliegen. “En hij zou hier waarschijnlijk niet eens geraken. Vliegmaatschappij Royal Air Maroc heeft ook de uitgaande vluchten van Marokko naar België al geschrapt, zag ik.”

Evelyne.

Met de auto reizen van of naar Marokko is ondertussen ook al moeilijk geworden. “Het bootverkeer van Spanje en Frankrijk is al stilgelegd en er zijn ook cases van de omikronvariant opgedoken in Italië, dus ook die boten zullen snel niet meer mogen varen. Over Turkije rijden is evenmin een optie, want daar zijn te veel conflicten.”

Gemis

Evelyne wil toch zo snel mogelijk bij Redouane in Marokko kunnen zijn. “Dat zou veel gemakkelijker zijn als we getrouwd waren. Een koppel vormen zonder getrouwd te zijn mag daar niet. Ik wil er zonder gevaar met hem kunnen rondlopen. Het is wel de bedoeling dat Redouane uiteindelijk in België komt wonen en dat we hier trouwen”, zegt Evelyne. “We hebben allebei een fijn leven en kunnen ons goed bezighouden, maar hoe langer het duurt, hoe meer we willen delen met elkaar. We moeten nog even volhouden. Er zijn ook koppels die nog verder uit elkaar wonen en elkaar nog niet hebben kunnen zien heel de pandemie lang. Dat is nog erger.”

Evelyne en Redouane gaan nog een moeilijke periode tegemoet, maar ze blijven uitkijken naar de dag dat ze echt samen kunnen zijn. “Altijd als we elkaar zien, wordt bevestigd waarom we zo uitkijken naar elkaar. Het is moeilijk om te begrijpen voor mensen wat we voor elkaar voelen. Ik mis hem en het gemis wordt elke keer erger. We zijn nog nooit langer dan drie weken bij elkaar geweest. Toch heb ik het gevoel dat hij niet zo ver van mij is. We horen elkaar elke dag en blijven elkaar door moeilijke momenten helpen.”