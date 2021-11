Manu Karagiannis, nog steeds de laatste speler die van Seraing naar Anderlecht werd getransfereerd: “Toen ik stopte met voetballen, stopte ik met roken”

Een karakterkop heeft hij nog steeds, maar met zijn grijze krullen en ringbaard herken je hem minder goed. Manu Karagiannis (55) voetbalde in de jaren 90 bij verschillende eersteklassers, maar zijn doortocht bij Seraing en Anderlecht was opmerkelijk. De pitbull dirigeerde de Luikse club naar haar grootste successen, maar bij RSCA voelde hij zich niet thuis. Voor het bekerduel tussen zijn ex-teams halen we herinneringen op met de voormalige Rode Duivel. “Van Himst gooide me net voor het WK 94 uit de selectie.”