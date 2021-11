Zit de opvolger van John van den Brom bij KRC Genk nu al naast hem?

Is de bekerwedstrijd tegen Club Brugge nu echt de laatste kans voor John van den Brom? De coach van RC Genk verloor een dikke maand geleden al zijn trouwe assistent Dennis Haar en moet nu ook stilaan vrezen voor zijn eigen job. Met Glen Riddersholm (49) hebben de Limburgers al een opvolger in eigen rangen klaarstaan. De Deen werd begin deze maand aangesteld als assistent, maar is eigenlijk al een ervaren hoofdcoach met een aardig palmares.