Na de monsterscore, nu echt de match van de waarheid voor de Red Flames tegen Polen

Als de Red Flames in 2023 naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland willen, moet vanavond een cruciale klip genomen worden. Vijf dagen geleden boekte onze nationale vrouwenploeg nog een monsterzege tegen Armenië – 19-0, hun grootste overwinning ooit –, maar nu moeten ze Polen kloppen.

De Flames staan pas derde in hun WK-kwalificatiegroep met 10 op 15 na Noorwegen (13 punten) en Polen (11 punten). Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de wereldbeker en de tweede mag nog play-offs betwisten. Tessa Wullaert en co. moeten dus over Polen wippen en puntenverlies is uit den boze. Bovendien staat België met een negentiende plaats op de FIFA-ranking hoger dan Polen, dat 29ste staat. “Dit wordt een totaal andere wedstrijd dan tegen Armenië”, sprak bondscoach Ives Serneels. “Polen heeft andere kwaliteiten en wij moeten vooral ons eigen goeie spel spelen.”

De heenmatch in Gdansk eindigde op 1-1 en was teleurstellend. Nu is het echt de match van de waarheid. Groot voordeel is wel dat de Poolse ster Ewa Pajor geblesseerd is. (jug)