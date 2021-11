Aangeduide opvolger van Rodrigo Duterte trekt zich terug als presidentskandidaat in Filipijnen: “Nog niet mijn tijd”

Senator Christopher Go, een vertrouweling van de president, had zich twee dagen voor de uiterste datum van 15 november ingeschreven voor de presidentsverkiezingen. Go verklaarde aan de pers dat zijn familie ook niet te vinden was voor zijn kandidatuur.

Met zijn vertrek wordt het aantal kandidaten die Duterte willen opvolgen steeds kleiner. De huidige president kan zichzelf niet opvolgen. In de Filipijnen mag een president slechts één termijn, van zes jaar, aanblijven. Dutertes termijn komt in juni 2022 ten einde. Hij zal zich kandidaat stellen voor de Senaat.

Go maakte volgens analisten weinig kans om verkozen te worden. Voor Duterte zou het nochtans goed uitkomen als een vertrouweling president wordt. Die zou hem kunnen beschermen tegen de strafrechtelijke aanklachten tegen hem en tegen een onderzoek van het Internationaal Strafhof naar zijn dodelijke ‘war on drugs’.