Telenet knipt de kabel volledig door: gedaan met analoge televisie

Het tijdperk van de analoge televisie is na bijna 70 jaar volledig voorbij. Dinsdag zet Telenet in de laatste gemeenten het analoge signaal stop, zo meldt VRT. Voor klanten van Proximus, dat al geen analoge tv meer aanbood, verandert er niets.

Twee jaar geleden begon Telenet met het analoge afschakelingsplan, waarbij ongeveer 360.000 toestellen een digitale omschakeling kregen. Vandaag is die operatie - met wat vertraging omwille van corona - afgerond. Ook in de laatste zes gemeenten/netwerkregio’s (Beerse, Geel, Stabroek, Sint-Joris-Winge, Perk en Middelkerke) krijgen de analoge kijkers voortaan “sneeuw” op hun scherm te zien. Als die er nog waren tenminste, want de meeste klanten hadden de digitale switch al gemaakt. “Tijdens de lockdown hebben we het proces on hold gezet om ervoor te zorgen dat iedereen de nodige informatie zeker via zijn televisiescherm kon blijven ontvangen”, zegt Telenet-woordvoerder Isabelle Geeraerts.

De ‘analoge’ klanten kregen twee opties: ofwel konden ze hun tv resetten of “herscannen”. Zo kregen ze een digitaal “compact signaal” binnen met dezelfde zenders en tegen dezelfde prijs. Dat lukte echter niet bij oudere toestellen, die klanten moesten ofwel een nieuwe televisie aanschaffen ofwel een decoder met meer opties (en een duurder abonnement).

