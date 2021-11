Josephine Baker eerste zwarte vrouw die wordt begraven in het Panthéon in Parijs

De Amerikaans-Franse zangeres en verzetsstrijder Josephine Baker wordt dinsdag bijgezet in het Panthéon, in de Franse hoofdstad Parijs. De overleden danseres, zangeres en icoon van de ‘Roaring Twenties’ zal de eerste zwarte vrouw zijn die er haar laatste rustplaats krijgt.

LEES OOK. Ze trouwde op haar 13, ze scheidde op haar 14, en dat was niet eens het spannendste: wie was Joséphine Baker? (+)

In totaal liggen er 75 mannen begraven in het Panthéon en slechts vijf vrouwen, onder wie Marie Curie en Simone Veil. Tientallen jaren na haar dood zal Baker dus de zesde vrouw worden. Haar stoffelijk overschot zal opnieuw worden begraven tijdens een ceremonie van een uur, bijgewoond door familieleden en de Franse president Emmanuel Macron.

Baker, geboren in 1906 in de Amerikaanse stad Saint Louis, werd later de verpersoonlijking van de jazzstijl en stond bekend om haar erotische manier van dansen. Gekleed in een bananenrok wist ze het publiek te boeien in het Théâtre des Champs-Élysées.

Baker was ook een Franse nationale heldin. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte ze eerst voor het Rode Kruis en daarna in het verzet. Hiervoor werd ze onderscheiden met het Legioen van Eer, de hoogste Franse orde van verdienste.

Later voerde zij samen met Martin Luther King campagne tegen het racisme in haar geboorteland, de Verenigde Staten. Na haar dood in 1975 werd ze in Monaco begraven.