Gepensioneerd koppel opent restaurant in hun living: “Voor wie eenzaam is”

Genieten van hun pensioen, dat doen Luc en Rozemarie uit Wanzele wel op een erg opvallende manier. Alleszins niet door veel tijd te spenderen in hun zetel. Die is trouwens, samen met de tv, verhuisd naar een uithoek in de veranda. Er moest plaats gemaakt worden voor extra eettafels. Want met hun restaurant ‘Het Kieken en den Olifant’ hebben ze in hun eigen living een oude droom waargemaakt. “Winst maken we niet, maar we doen het voor wie eenzaam is.”