Carrefour België verkoopt vanaf 1 december ook reizen

Supermarktketen Carrefour start op 1 december in ons land met de verkoop van reizen. “We willen hiermee het beste voor iedereen toegankelijk maken door een gevarieerd aanbod voor te stellen: citytrips, all-inclusive verblijven, skireiezen, vakantiehuizen, campings en autoverhuur”, zo luidt het in een persbericht.

LEES OOK. Niet altijd goedkoper, wel enorm populair: Carrefour verkoopt binnenkort ook reizen, online en in de winkel (+)

Tijdens de lancering op 1 december zullen er ongeveer veertig bestemmingen beschikbaar zijn. Het gaat onder meer om Frankrijk, de Verenigde Staten, Griekenland, Spanje, Tunesië, Mauritius, Dubai, Duitsland, Oostenrijk, de Bahama’s, Canada, Kaapverdië, Cyprus, Costa Rica, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Ecuador, Finland, Guadeloupe, Indonesië, Ierland, IJsland, Italië, Jordanië, Kenia, de Maldiven, Malta, Marokko, Martinique, Mexico, Noorwegen, Oman, Portugal, de Dominicaanse Republiek, het Verenigd Koninkrijk, Saint-Martin, Senegal, Tanzania en Thailand.

Klanten zullen zowel vanuit België als vanuit enkele andere Europese luchthavens kunnen vertrekken. In ons land gaat het om Zaventem, Charleroi, Antwerpen en Oostende, in onze buurlanden is er onder meer keuze uit Parijs, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Eindhoven, Luxemburg, Frankfurt, Aken, Düsseldorf en Weeze.

In Frankrijk bood de supermarktketen al reizen aan en zijn er zelfs enkele fysieke agentschappen, in België gaat het om een uitsluitend online versie. Reizen zijn vanaf 1 december te boeken via reizen.carrefour.be en binnenkort ook telefonisch via een callcenter. “Bij de start doen we ook meteen enkele aantrekkelijke en exclusieve aanbiedingen zoals 80 procent korting op verblijven en rondreizen”, zo staat nog te lezen in het persbericht.