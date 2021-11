Wateroverlast onder controle in de Westhoek

Ter hoogte van Roesbrugge en Stavele is het waterpeil van de IJzer aan het zakken. Dat meldt de brandweer van de zone Westhoek. Verder stroomafwaarts werd wel een lichte stijging vastgesteld, maar ook daar is de situatie onder controle.

Maandagnamiddag werd in Alveringem de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. In deelgemeente Stavele dreigden immers meerdere woningen in de Krombekestraat onder water te lopen. Afgelopen nacht hebben de opgeworpen dammen met zandzakken standgehouden. Het waterniveau is er volgens de brandweer traag aan het zakken.

Ook in Roesbrugge (Poperinge) is het water ongeveer 30 centimeter gezakt. De brandweer kon in de deelgemeente van Poperinge al een pomp uitschakelen. De situatie is nu onder controle door middel van twee pompen met groot debiet.

Ten slotte werd verder stroomafwaarts wel een lichte stijging vastgesteld in De Fintele, een gehucht van Lo-Reninge. Met een kleine dam van zandzakken en met dompelpompen is de situatie ook daar onder controle.