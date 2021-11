“Fixer” Ghislaine Maxwell riskeert 80 jaar cel voor ronselen van minderjarige meisjes voor zedendelinquent Jeffrey Epstein

Een schets van Ghislaine Maxwell, gemaakt op de eerste procesdag in New York. — © REUTERS

Ghislaine Maxwell, de 59-jarige vrouw die terechtstaat voor het ronselen van minderjarige meisjes voor de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, riskeert een celstraf van 80 jaar. Dat bleek op de eerste dag van haar strafproces in New York.

Maxwell wordt ervan verdacht de “fixer” te zijn van de in 2019 in de gevangenis overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ze zou tussen 1994 en 2004 minderjarige meisjes voor de Amerikaanse miljardair hebben “geronseld” en staat onder meer terecht voor mensenhandel en meineed. Ze riskeert een celstraf van 80 jaar, maar pleit zelf onschuldig voor alle aanklachten.

Volgens de aanklagers probeerde Maxwell jonge meisjes voor zich te winnen door hen geschenkjes - zoals lingerie - te geven en moedigde ze hen ook aan op Epstein erotische massages te geven. “Ze jaagde op kwetsbare meisjes, manipuleerde ze en maakte ze klaar om seksueel te worden misbruikt”, zo verklaarde assistent-officier van justitie Lara Pomerantz in haar openingsverklaring. “Soms was ze er zelf bij aanwezig en soms deed ze zelfs mee.”

Pomerantz haalde onder meer het verhaal naar boven van Jane (een fictieve naam), een veertienjarig meisje dat Maxwell en Epstein in 1994 zouden hebben ontmoet op een kunstzomerkamp. “Epstein stelde zichzelf voor als een sponsor die geïnteresseerd was in het geven van beurzen aan getalenteerde jongeren en vroeg om haar telefoonnummer”, zo verklaarde Pomerantz jl Maxwell op de beklaagdenbank zat. “Nog binnen datzelfde jaar begon hij haar te misbruiken. En Jane was niet hun enige slachtoffer. Er waren andere jonge meisjes.”

In totaal zullen vier aanklagers aan bod komen op het proces tegen Maxwell, dat naar verwachting minstens zes weken zal duren.