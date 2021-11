Vier doden, onder wie twee jonge kinderen, bij brand in kraakpand in Barcelona

Bij een brand in een gekraakt voormalig bankfiliaal in Barcelona zijn dinsdagochtend twee volwassenen, een baby en een driejarig kind om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer van de tweede stad van Spanje bekendgemaakt. Het vuur is intussen gedoofd.

De slachtoffers maakten deel uit van dezelfde familie. De oorzaak van de brand, die rond 6 uur uitbrak, is nog onduidelijk. Vier andere mensen die in het pand op de Plaza de Tetuan woonden, konden aan de vlammen ontsnappen en werden door de brandweer op een binnenplaats gevonden.

In Barcelona, en tot op zekere hoogte ook in andere Spaanse steden, worden heel wat leegstaande huizen, appartementen en handelspanden door krakers gebruikt om in te wonen. Dat is illegaal, maar ontruimingszaken duren lang.

