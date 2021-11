Eddy Demarez weer aan de slag: hoe kan je een gevallen collega laten terugkeren? “Op eerste dag samen in een cirkel gaan zitten”

Begin augustus is Sporza-journalist Eddy Demarez (53) door de VRT op non-actief gezet na ongepaste uitspraken over de Belgische basketbalvrouwen. Vandaag is Demarez achter de schermen opnieuw aan de slag. Hoe breng je een gevallen werknemer terug in het team? “Niet zomaar droppen”, zegt arbeidsbemiddelaarster en leiderschapscoach Ingrid Larik. “Maar de terugkeer kan ook mislukken.”