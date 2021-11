Paul Gheysens toont zich ondanks Europese uitschakeling optimistisch: “Stilaan het gevoel dat alles op z’n plaats valt”

Van een zege tegen Anderlecht naar een nederlaag op STVV. Dan van de Europese uitschakeling - ondanks een goeie prestatie in Frankfurt - naar een overwinning tegen Oostende. Het seizoen van Antwerp is een rollercoaster. Met de derby in het vooruitzicht zijn we benieuwd hoe voorzitter Paul Gheysens die rit beleeft. “Hebben we al denderend gespeeld? Neen. Maar in bepaalde matchen wel góéd.”