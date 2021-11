Fatale studentendoop in Wallonië: Antonin (19) had grote hoeveelheid alcohol gedronken

Antonin Deneffe, de negentienjarige student die eind oktober in zijn slaap stierf na een studentendoop in Wallonië, had “erg veel alcohol” gedronken, zo blijkt uit het toxicologische rapport. Er werden geen sporen van medicatie of drugs aangetroffen.

Eind oktober waren bijna 300 studenten aanwezig in een gebouw van een boerderij in het dorpje Sart-Custinne (provincie Namen). Ze brachten er de nacht door na een studentendoop die georganiseerd was door zes hogescholen. Een student van de IESN-hogeschool, de negentienjarige Antonine Deneffe uit Winenne, stierf die nacht tijdens zijn slaap.

Volgens het parket van Namen had hij deelgenomen aan alle activiteiten en waren er voor hij ging slapen geen tekenen dat er iets aan de hand was. “Het eerste deel van de avond draaide om een reeks proeven, zoals dierenvoedsel eten en in een bad met bloed liggen. Tijdens die doop werd geen alcohol gedronken. Na de proeven vloeide die wel rijkelijk”, zei de procureur kort na de feiten.

Ondertussen zijn de resultaten van het toxicologische rapport bekend. Er werden geen sporen van medicatie of drugs in het lichaam van Deneffe aangetroffen, maar er was wel sprake van “een erg hoge alcoholconsumptie”, aldus adjunct-procureur Etienne Gaublomme. “Die is hem hoogstwaarschijnlijk fataal geworden.”

Het onderzoek naar het overlijden loopt intussen verder. Er wordt onder meer nog onderzocht wie er verantwoordelijk is voor die hoge alcoholinname: de jongeman zelf of de organisator van de studentendoop.