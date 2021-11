Verenigd Koninkrijk eist dat moederbedrijf van Facebook het animatieplatform Giphy verkoopt

De Britse markttoezichthouder heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook, definitief bevolen om animatieplatform Giphy te verkopen. De overname van de database voor gif-animaties in 2020 door het socialmediabedrijf schaadt de concurrentie te veel, vindt de Competition and Markets Authority (CMA). De mededingingswaakhond uitte eerder al zorgen over samenvoeging.

De overname van Giphy door Meta, zoals de Facebook-moeder tegenwoordig heet, belemmert volgens de CMA vooral de concurrentie op de markt voor onlineadvertenties. Zo zou Meta gif-animaties op concurrerende platforms kunnen verwijderen, beredeneerde de toezichthouder.

Een gedwongen verkoop zat er al langer aan te komen. De CMA stelde de maatregel afgelopen zomer al voor en gaf betrokken partijen de tijd om te reageren. Facebook noemde de dreigende ingreep toen onredelijk en buiten proporties. In maart wees de CMA een voorstel van Facebook af waarbij de bibliotheek van Giphy vijf jaar lang voor iedereen beschikbaar blijft op dezelfde voorwaarden als voor de overname.

Giphy is een database van gif-animaties voor sociale media en chatapps. Daarmee kunnen gebruikers chatgesprekken of berichtjes op sociale media opleuken. De animaties kunnen ook gebruikt worden voor reclames. Voor Facebook was de overname in mei vorig jaar logisch. De helft van alle animaties die vanuit Giphy worden verstuurd, komt op apps of websites van het bedrijf.