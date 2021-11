Philippe Clement vindt Club Brugge (ondanks crisis in Genk) geen favoriet: “Zege heeft wel een ander gevoel gegeven”

Voor een tweede keer op vier dagen tijd trekt Club Brugge naar Genk, waar het afgelopen zondag nog een deugddoende overwinning behaalde. Philippe Clement beaamt dat een succesje nog eens nodig was na donkere weken. Al is dat geen garantie op een plaatsje in de kwartfinales van de Croky Cup. “Favoriet? Bekijk onze laatste zeven jaar in Genk eens”, aldus Clement.

Uitzonderlijk hield Philippe Clement zijn persbabbel al rond de middag, want daarna werkte Club Brugge een laatste training af in aanloop naar de tweede confrontatie in Genk in vier dagen. Terwijl de druk afgelopen zondag in beide kampen hoog was, wordt er woensdag vooral naar John Van den Brom gekeken. Die moet het tij stilaan gaan keren in de Cegeka Arena. “John is een goede coach: dat heeft hij al bewezen bij Anderlecht en in Nederland”, nam Clement het op voor zijn collega. “Dat hij onder druk staat? De laatste tijd wordt dat nogal vaak geschreven (grijnst). Van alle trainers in 1A denk ik dat alleen Mazzu (bij leider Union, nvdr.) niet onder druk heeft gestaan. Ik ben daar niet al te veel mee bezig.”

Geen ideaal scenario

Clement wil ook niet zeggen dat Club favoriet is om door te stoten in de Croky Cup. “Bekijk onze laatste zeven jaar in Genk eens: ik denk dat we daar maar een jaar of twee geleden resultaten zijn beginnen halen”, zegt hij. In maart 2020 kon Club er pas een eerste zege in zes (!) jaar tijd en negen matchen halen. “Tot dan kwamen we vaak met een nederlaag of een draw terug. Genk heeft verder geïnvesteerd om de groep samen te houden en om de titel te strijden. Die ambitie is ook uitgesproken. Het is een enorm kwalitatieve groep en staf. Daarom was dit niet bepaald een ideaal scenario voor een bekerloting.”

© BELGA

Toch is het gevoel opnieuw goed bij Club na enkele donkere weken. De zege op Genk heeft deugd gedaan, al wil Clement nu verder gaan op de ingeslagen weg. “Onze succesbeleving is eventjes weg geweest. En dat heb je nodig als speler”, zegt hij nog. “We hebben een aantal momenten gehad de afgelopen weken dat we daar niet van kunnen proeven hebben. Maar een mens mag niet in momenten gaan leven: dat zeg ik ook tegen mijn spelers. We mogen niet in highs and lows gaan leven. Op Genk hebben we veerkracht getoond, en die zege zorgt wél voor een ander gevoel. Dat is logisch.”

Of dat gevoel ook bij aanvoerder Vormer veranderd is, valt te betwijfelen. Hij moest zondag de meubelen komen redden met een goede invalbeurt. “Dat de dynamiek veranderde met hem in de ploeg? Dat zou ik niet durven zeggen”, haalt Clement de schouders op. “Na die rode kaart en de 1-1 zijn we blijven strijden. Ook dan zat de dynamiek heel goed. Ruud is goed ingevallen en heeft gretigheid getoond om een resultaat over de streep te trekken. Dat verwachten we van iedereen in deze groep. Hij was op zijn manier belangrijk.”