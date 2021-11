Oplichters stelen identiteiten van politietop: naam van hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker en Europol-baas Catherine De Bolle al misbruikt

Oplichters versturen nu ook mails en berichten in naam van leidinggevenden bij de politie en het gerecht, zo waarschuwt de federale politie in een persbericht. “Er duiken telkens nieuwe namen op, onder wie ook die van federaal procureur Frédéric Van Leeuw. Maar let op: oplichters misbruiken de identiteit van politiemensen en magistraten gewoon om je geld te ontfutselen. Wees alstublieft extra waakzaam en ga zeker niet in op deze valse mails en berichten.”

“Sommige mails worden verstuurd in naam van de commissaris-generaal van de federale politie, eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker”, zo luidt het in het persbericht. “Ook de naam van Catherine De Bolle, de huidige directeur van Europol en voormalig commissaris-generaal van de federale politie komt voor. Meer recent duiken nu ook de namen op van Eric Snoeck (directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie, red.) en van federaal procureur Frédéric Van Leeuw. Ook andere diensten en namen van leidinggevenden bij politie en gerecht worden misbruikt door de oplichters.”

In de mails wordt de ontvanger er vaak van beticht een bepaald misdrijf te hebben gepleegd. De mail heeft bijvoorbeeld als titel “Uw Oproeping” en er staat in dat je seksueel getinte foto’s naar minderjarigen hebt gestuurd. De afzender zegt dat je een boete moet betalen, een soort van onmiddellijke inning of een minnelijke schikking, want anders zal je worden vervolgd door het parket. “Jammer genoeg betalen mensen die zogezegde boete soms. Onterecht, want het geld gaat rechtstreeks naar de oplichters.”

Dit soort oplichtingspraktijken komt al langer voor in Franstalige landen, maar heel recent zijn er nu ook enkele berichten in het Nederlands opgedoken.

Tips

De federale politie geeft een aantal tips om mails en berichten van oplichters te herkennen:

De politie of het gerecht zal je nooit een boete sturen via e-mail.

Controleer het mailadres van de afzender. Als dat er verzonnen of vreemd uitziet (bijvoorbeeld federalepolitie@hsruhaw.com of federalpolice@gmail.com) , dan is de kans groot dat het om oplichting gaat. Politiediensten gebruiken nooit een gratis e-mailadres.

Een e-mail die spel- of grammaticafouten bevat of die niet professioneel is opgesteld, is verdacht.

Controleer op internet of er meldingen zijn over een bepaald mailadres of boodschap. Websites zoals www.hoax-net.be of www.signal-arnaques.com kunnen meer info geven over oplichtingspraktijken.

Beantwoord nooit een mail die verdacht lijkt. Hoe minder gegevens de oplichters van jou hebben, hoe beter.

Meld de frauduleuze mail in één muisklik aan de bevoegde diensten via de site van Safeonweb

Stuur een kopie van de frauduleuze mail naar volgend adres: verdacht@safeonweb.be. Verwijder vervolgens de verdachte mail.

Wat als je er toch ingetrapt bent?

“Verwittig zo snel mogelijk je bank en Card Stop om eventueel je bankkaarten te laten blokkeren”, aldus de federale politie.

“Neem contact op met de lokale politie om aangifte te doen.”

“Verander je wachtwoorden en doe eventueel een virusscan als je denkt malware te hebben geïnstalleerd.”

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). “Het kan ook nuttig zijn om de nieuwe app van Safeonweb op je telefoon te zetten”, meldt de politie nog. “Zo blijf je op de hoogte van de laatste modus operandi van oplichters en krijg je een realtime waarschuwing als je wifi-netwerk geïnfecteerd is.”

