“Stel u voor dat er in een rusthuis matrassen op de grond zouden liggen…”: schrijnende situatie in Antwerpse gevangenis aangeklaagd

Antwerpen

De Commissie van Toezicht, die als onafhankelijk orgaan de situatie in de Antwerpse gevangenis opvolgt, vraagt om in te grijpen. De commissieleden willen dat de burgemeester en gouverneur een bevel uitvaardigen om het aantal gedetineerden te beperken, zoals de burgemeesters van Sint-Gillis en Bergen eerder deze maand al deden. “Met vier in een te kleine cel waar de muizen over de muren lopen: een gedetineerde geloofde niet in de hel, maar beseft nu dat die toch bestaat.”