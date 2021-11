Antwerpen

Linda Van Heymbeeck, de bekendste cafébazin van ’t Stad, is opgenomen in het ziekenhuis. De zaakvoerster van café Den Engel op de Grote Markt in Antwerpen is geveld door corona. Haar longen zijn zwaar aangetast en ze wordt beademd. “Ik heb me nog nooit zo ziek gevoeld”, zegt Linda.