Adidas verrast Lionel Messi met gouden cadeau aan de voet van de Eifeltoren

Een zevende Gouden Bal voor Lionel Messi maandagavond, daar hoort volgens sponsor Adidas een bijzonder cadeau bij. Het sportmerk plaatste speciaal voor de Argentijnse voetbalster dinsdag zeven gouden standbeelden van een voetballende geit - want met zeven Gouden Ballen is Messi de Greatest Of All Time, de GOAT dus - aan de voet van de Eifeltoren.