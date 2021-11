Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal voor bekerduel: “Als Chakvetadze er niet bij is, ligt dat aan hemzelf”

De keuzemogelijkheden van Hein Vanhaezebrouck lijken soms wel onuitputtelijk, maar voor enkele Buffalo’s is het momenteel duidelijk even wachten op nieuwe speelkansen. Zo moesten Roman Bezus, Giorgi Chakvetadze en Gianni Bruno vorig weekend in de tribunes plaatsnemen toen AA Gent indruk maakte tegen Standard en ook voor het bekerduel in Lommel lijken ze niet meteen in beeld te zijn. Zo blijkt vooral Giorgi Chakvetadze aan herbronnen toe: “Het is een strijd, want we hebben offensief heel veel jongens. De kansen die je krijgt, daar moet je goed mee omgaan.”