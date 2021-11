Omikronvariant was al eerder dan gedacht in Europa

De omikronvariant circuleert al langer in Europa dan gedacht. In Nederland zouden tien dagen geleden al twee mensen positief getest hebben op de nieuwe coronavariant. Dat is nog voor artsen in Zuid-Afrika aan de alarmbel trokken.

De omikronvariant werd voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika op 9 november. Enkele weken later, op 24 november, trokken Zuid-Afrikaanse experten aan de alarmbel om de hele wereld te waarschuwen voor de nieuwe variant. Sindsdien wordt er overal met de hoogste alertheid gezocht naar gevallen. Ook in ons land testte al zeker één iemand positief op de variant.

LEES OOK. Steven Van Gucht over omikron, hiv en Zuid-Afrika: “Het virus blijft als het ware pruttelen in het lichaam”

In Nederland doken al heel wat meer gevallen op. Afgelopen vrijdag keerden in totaal 624 reizigers met het vliegtuig terug uit Zuid-Afrika naar Amsterdam. 61 van hen hebben een positieve coronatest afgelegd en bij minstens 14 ging het om de omikronvariant. Er werd gedacht dat dit de eerste Nederlandse omikrongevallen waren, maar dat is fout. Nu blijkt dat de omikronvariant al in Nederland aanwezig was voordat de waarschuwing uit Zuid-Afrika kwam.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM), de Nederlandse tegenhanger van Sciensano, meldt dinsdag dat twee mensen die op 19 en 23 november positief testten de omikronvariant droegen. Dat is gebleken uit nadere analyse van hun testmonsters. Een van die twee mensen had geen reishistorie, zoals het RIVM dat noemt, de ander was wel onlangs in het zuiden van Afrika geweest. Dat laat een woordvoerder weten.

LEES OOK. Zeker één geval van omikron in ons land, hoe vermijden we er nog meer? Marc Van Ranst legt uit

Door de ontdekking onderzoeken labo’s nu ook het materiaal van positieve tests die de afgelopen drie maanden zijn afgenomen. Daaruit zouden nog meer omikronbesmettingen kunnen naar voren komen. Als dat het geval is, dan zou de variant al veel verder verspreid kunnen zijn, dan gedacht.

Het RIVM kon ook iets meer info geven over de veertien personen die positief testte op de omikronvariant. Zij zouden allemaal apart van elkaar geïnfecteerd geraakt zijn voordat ze het vliegtuig op stapte.

LEES OOK. Waarom de omikronvariant niet ‘nu’ of ‘xi’ heet

(sgg)