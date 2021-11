Heemkundige Lothair Vanoverbeke, auteur Lut Vanoverberghe en kasteelheer Michel Bohé kunnen zich niet vinden in de keuze voor de Marie Cornilliestraat als nieuwe straatnaam. — © djr

Moorsele

Het was met de beste bedoelingen dat het gemeentebestuur van Wevelgem een nieuwe straat vernoemde naar Marie Cornillie. Het paste in het nobele plan om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het vlak van straatnamen weg te werken. Maar dat de keuze viel op een schatrijke 19de-eeuwse kasteelvrouw die haar hondje verkoos boven haar dorpsgenoten, vinden ze in Moorsele een brug te ver.