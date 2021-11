De ultieme middelvinger naar Erdogan: NBA-speler Enes Kanter wordt Amerikaan en zet ‘Freedom’ in zijn naam

Enes Kanter, een NBA-speler met Turkse roots, presenteert Turks president Erdogan de ultieme middelvinger. Sinds gisteren is hij officieel Amerikaans staatsburger en zal hij door het leven gaan als ‘Enes Kanter Freedom’, een eerbetoon aan zijn nieuw thuisland. Sinds 2013 is de NBA-speler een luis in de pels van Erdogan, zijn collega LeBron James en ook China. Kritiek op hun doen en laten uit hij vooral via … zijn schoenen.