De reissector heeft er een concurrent bij. Vanaf woensdag gaat Carrefour, behalve groenten, fruit, vlees, vis en duizenden andere producten, ook reizen verkopen. De timing – volle coronacrisis – is opmerkelijk. “Het is niet ideaal”, geeft woordvoerster Aurélie Gerth toe. “Maar we zijn ervan overtuigd dat de markt zich volgend jaar zal herpakken.”