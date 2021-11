Inflatie bereikt (modern) record: hoe komt dat? Wat kan je doen als consument? En als spaarder?

Halloween mag dan al achter ons liggen, het inflatiespook waart nog altijd rond. In vergelijking met een jaar geleden is het leven maar liefst 5 procent duurder. Consumenten merken het aan hun huishoudbudget, spaarders verarmen zienderogen en bedrijven vrezen voor hun concurrentiekracht, want inflatie rijmt met automatische loonindexatie. Wat is het precies? En kan je er iets aan doen?