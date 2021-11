Bayern München voortaan zonder toeschouwers in Allianz Arena door coronamaatregelen in Beieren

Söder, die voorstander is van een nationaal toeschouwersverbod, zei dat zijn regio hoe dan ook het voortouw zou nemen: “Er zijn verschillende benaderingen, maar als we op federaal niveau geen beslissing nemen, zal Beieren het alleen doen,” zei hij na een vergadering van de regering en de deelstaatleiders. “Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren in het voetbal.” Hij verwees daarmee naar de 4-1 nederlaag van Monchengladbach van zaterdag voor 50.000 toeschouwers, die van alle kanten kritiek uitlokte. “Er is nog geen definitief antwoord op de vraag of in het hele land weer met gesloten deuren gevoetbald moet worden, maar als je de kerstmarkten sluit, heeft het geen zin om 15.000 of 18.000 mensen naar het voetbal te sturen.”

In Duitsland heeft elke regio het recht om te beslissen over coronamaatregelen, waardoor sommige clubs in een vol of gedeeltelijk vol stadion spelen, terwijl andere achter gesloten deuren spelen. De eerste club uit de hoogste klasse die in november door de maatregelen werd getroffen, was Leipzig, in de Duitse deelstaat Saksen, dat zondag met 3-1 van Leverkusen verloor voor een volledig lege tribune.

Duitsland is bijzonder hard getroffen door een nieuwe coronagolf, met 452,2 besmettingen per 100.000 inwoners.