Angela Merkel verrast Duitsland een laatste keer: keuze voor nummer van punkicoon is ook subtiele afrekening met mannelijke politici

Duitsland

Zoals het de wat bombastische Duitse traditie past, wordt Angela Merkel volgende week geëerd met de Großer Zapfenstreich. De militaire taptoe waarmee ze uitgewuifd wordt, is vaak een behoorlijk stijve bedoening. Dit keer is het toch echt anders. Bij de drie liedjes die de bondskanselier heeft gekozen, is er ook eentje van Nina Hagen: het punkicoon dat de Duitse goegemeente choqueerde. Waarom? Om mannelijke politici nog een laatste keer een sneer te geven.