De bekendste beer van Hollywood is niet meer: Bart de Beer II (21) overleden na goed gevulde carrière

Kleine Bart, ook wel Bart de Beer II, is niet meer. De Amerikaanse grizzly die in tal van series en films meespeelde, is op 21-jarige leeftijd overleden. “Hij was de beste tegenspeler die ik ooit heb gehad.”

“Met verslagenheid delen we mee dat onze geliefde ambassadeur afgelopen weekend is overleden”, klinkt het bij zijn verzorgers op Twitter. “Bart stierf vredig thuis in Utah nadat zijn gezondheid al een tijdje verslechterde. Hij laat een immens erfgoed na.”

De ‘carrière’ van Bart begint in 2000. De beer wordt samen met zijn zus, die de naam Honey Bump kreeg, gevonden in Alaska. Ze zijn wees, want een jager schoot hun moeder dood. Het koppel Doug en Lynne Seus ontfermt zich over de welpen. De beren worden al snel het gezicht van hun organisatie The Vital Ground Foundation, dat zich inzet voor de bescherming van beren en andere wilde dieren in Noord-Amerika. Doug Seus traint de dieren, die op dat moment al gedomesticeerd zijn, en niet veel later maken ze hun filmdebuut in Dr. Dolittle 2. Ze ‘spelen’ daarin de nakomelingen van Archie, een andere door Seus getrainde beer.

Into the wild

Nadien volgen nog talloze opvoeringen in films en series. Staan op Barts palmares: Zookeeper, We bought a zoo, Into the wild, Have you heard about the Morgans?, Pete’s dragon en Game of thrones. Zijn tegenspeelster in die laatst genoemde serie, Brienne of Tarth gespeeld door Gwendolinie Christie, zette een eerbetoon aan de beer op Instagram. “Rust zacht, beste tegenspeler die ik ooit heb gehad. Een eigen trailer op de set, altijd country- en westernmuziek om je te kalmeren en applaus elke keer dat je op het podium stapte met slagroom. Ik heb genoten van elke seconde werken met je”, klinkt het.