Van pasta carabonara tot chili con cara: Colruyt lanceert het ‘Cara-kookboek’

De liefhebbers van Cara Pils, het gekende huismerkbier van Colruyt Group dat vooral onder studenten ontzettend populair is, kunnen voortaan extra genieten van hun favoriete gerstenat. Ze kunnen het namelijk nu ook opeten.

Dorian Coppenrath, een Hasseltse arts in opleiding, ontwikkelde het idee voor een Cara Pils kookboek en kreeg hiervoor de steun van de Colruyt Group. Het resultaat Koken met Cara Pils telt 26 recepten, telkens met Cara Pils als hoofdingrediënt.

‘Soep met Cara’ is er niet in terug te vinden, want die was volgens Dorian “niet te fretten”. Of de Cara-melsaus of de Carappelbeignets wél te eten zijn, werd door onze redactie niet getest. De woordspelingen werden in ieder geval wel gesmaakt.