Ray Kennedy, icoon van Liverpool en Arsenal, overleden

Kennedy debuteerde in 1968 bij Arsenal en verkaste in 1974 naar Liverpool. Hij won drie keer de Europacup I met de Reds, waaronder een in het seizoen 1977-1978 waarin hij met Liverpool Club Brugge klopte in de finale. In 1977 had Liverpool Mönchengladbach verslagen in de finale, 1981 klopte het Real Madrid.

Kennedy was ook een van de sterkhouders van de Gunners, die in 1971 de dubbel pakten in Engeland, met een overwinning in de FA Cup-finale tegen Liverpool. Met Liverpool werd hij nadien nog vijf keer kampioen.

In 1982 ruilde Kennedy Liverpool voor Swansea City en na nog een passage bij vierdeklasser Hartlepool beëindigde hij zijn carrière in 1985 als speler-trainer van het Cypriotische Pezoporikos. Al in 1984 was er Pakinson vastgesteld bij de 17-voudige Engelse international en dat had nog langer spelen onmogelijk gemaakt.