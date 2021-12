Het rapport over de kernuitstap is af, maar de vragen blijven

Het voorbereidend werk is af, het is aan de politiek om zich te buigen over de kernuitstap. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) komt vrijdag voor het eerst tekst en uitleg geven bij het rapport van de administratie. Op een beslissing blijft het wellicht nog even wachten. Daarvoor zijn nog te veel vragen.

Zo geeft een bron aan dat er wel veel aandacht gaat naar de bevoorradingszekerheid, maar dat het rapport niet veel aandacht schenkt aan de gascentrale in Vilvoorde, die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) niet vergunde. Die centrale zou ervoor moeten zorgen dat het licht niet uitgaat op dagen zonder wind- en zonne-energie. “Maar de FOD blijft er niet lang bij stilstaan. Terwijl het toch een reëel probleem is.”

Bij Van der Straeten laten ze zich niet uit hun lood slaan. Zij maakt zich sterk dat ze op alle vragen een antwoord kan bieden. Dat zal wellicht niet in één zitting lukken. Daarvoor verzet MR zich ook nog te hard. Partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez laat geen kans onbenut om in de verf te zetten dat hij een kernuitstap een verkeerde zet vindt. Of hij er echt een regeringscrisis voor over heeft, moet nog blijken. Een paar weken geleden liet hij in Le Soir nog verstaan dat hij het zo ver niet wil drijven.

Feit blijft wel dat de regering wat losjes omspringt met de zelf opgelegde deadline. ‘Duidelijkheid over de kernuitstap tegen het einde van november’ werd uiteindelijk ‘het rapport opleveren tegen eind november’. “Maar het is wel de bedoeling om nu vaart te maken”, klinkt het in regeringskringen. “Voor het einde van het jaar moet het dossier zijn beslag kennen.” (agy)