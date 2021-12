Club Brugge in de beker mét Ruud Vormer in de basis? “Ik ga plan niet volledig omgooien”

Speelt ie of speelt ie niet? Het is algemeen geweten dat Ruud Vormer (33) niet gelukkig is met zijn huidige rol als bankzitter. Zondag deed de aanvoerder de match wel volledig kantelen toen hij mocht invallen. Hallo, Philippe Clement? “De dynamiek zat toen de héle match goed.”

Het blijft toch een themaatje, de invallersrol van Ruud Vormer. Vorige week gaf Clement al toe dat zijn aanvoerder niet gelukkig is. Kan moeilijk anders, als je haast élke topper of Champions League-match op de bank begint. Ook de fans zien hem liever starten. “Hij is de kapitein van ons schip: we hebben hem nodig”, liet Clinton Mata na de match in Genk nog optekenen.

Afgelopen zondag hielp Vormer de Brugse meubelen redden. Meteen na zijn invalbeurt viel de 2-1, maar onder zijn bewind ging het nog zowaar naar een zege. Daarvoor leverde hij een assist en een pre-assist.

“Ruud is goed ingevallen”, onderstreept Clement. “Hij heeft gretigheid getoond om een resultaat uit de brand te slepen. Maar daar heb ik nooit aan getwijfeld, want dan had ik hem niet gebracht.” Dat Vormer een surplus aan mentaliteit bracht die de ploeg over de streep trok, wou Clement niet gezegd hebben. “Onze dynamiek zat de hele match goed. Anders blijf je niet strijden na die rode kaart en de 1-1. Iedereen moet klaar zijn om als groep prijzen te winnen.”

Dus mag Vormer woensdag nog eens starten, of niet? De algemene verwachting is van wel. Maar we durven er onze hand niet voor in het vuur steken. Clement liet dinsdag doorschemeren dat hij zijn plan van vorige zondag niet volledig zal omgooien. “Als je op zo’n korte tijdspanne voor een volledig ander plan gaat, maak je het heel moeilijk voor je ploeg”, klonk het.