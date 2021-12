Geroemd door vriend en vijand tot Weyts’ consequente houding in zijn gezicht ontplofte

De scholen moeten open blijven, de scholen moeten open blijven, de scholen moeten openblijven. Dat is de nagel waar onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) al anderhalf jaar op klopt. En dus pleit hij nu ook vol vuur voor de prioritaire vaccinatie van leraren. Voor die consequente houding is Weyts lang geroemd door vriend en vijand. Tot hij werd ingehaald door de vierde coronagolf. Zijn rechtlijnigheid werd halsstarrigheid, die in zijn gezicht ontplofte.