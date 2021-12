“De sfeer die daar hing, was zó kil”: spoedarts vertelt tijdens proces B&B-moord hoe ze zich ontfermde over Christel Troffaes nadat die haar echtgenoot doodstak

“De sfeer die daar hing, was zó kil.” Spoedarts Christel Machtelinckx (49) ontfermde zich als eerste over de doodgestoken Dirk Zegers (61). Maar ook over zijn echtgenote Christel Troffaes (60), die apathisch – en volgens haar moegetergd – in de zetel hing. “Ze zei me dat ze hem gestoken had met een mes. Ze stond recht, en wou mij in de keuken tonen waar het lag.”