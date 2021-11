Oproep van Pro League om zeker mondmaskers in het stadion te dragen leek niet echt aangekomen in Seraing - Anderlecht

“Als fans de wedstrijden in het stadion willen blijven volgen, moeten ze de mondmaskerregel respecteren.” Die oproep aan de Belgische voetbalsupporters deed de Pro League maandag. Dinsdag tijdens de bekerwedstrijd tussen Seraing en Anderlecht bleek die oproep gedeeltelijk in dovemansoren te vallen.

In tegenstelling tot in bijvoorbeeld Nederland of bij thuiswedstrijden van Bayern München mogen Belgische voetbalsupporters hun favoriete team in het stadion blijven aanmoedigen. Al gelden er wel twee voorwaarden: ze moeten hun Covid Safe Ticket (CST) laten zien en hun mondmasker dragen in het stadion.

Die tweede maatregel werd afgelopen weekend niet overal even goed nageleefd. Daarom lanceerde de Pro League maandag een extra oproep om de fans op hun verantwoordelijkheid te drukken. “Het is een collectieve verantwoordelijkheid, maar fans moeten beseffen dat in de huidige situatie naar het voetbal komen niet vanzelfsprekend is. Geen enkele club wil nog lege stadions. Van vorig seizoen dragen de clubs de schade nog mee. Dus wie zijn of haar club wil helpen, draagt een mondmasker.”

In de tribunes van het Stadion Le Pairay van Seraing zagen we dinsdagavond in de bekerwedstrijd tegen Anderlecht veel mondmaskers, maar helaas nog grote aantallen fans die de oproep van de Pro League in de wind sloegen.

“De Pro League bekijkt hoe er strenger kan opgetreden worden en de mondmaskerplicht strikter kan worden opgevolgd. Sancties voor overtreders, zoals individuele uitsluiting, zijn niet uitgesloten”, waarschuwde de Pro League maandag nog.