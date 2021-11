Red Flames zetten referentiewedstrijd neer en peuzelen Polen op in WK-kwalificatie

Ze moesten maar eens een ernstige tegenstander kloppen, en dat is bij deze gebeurd. De Red Flames peuzelden Polen met 4-0 op en doen meer dan ooit mee voor het WK in 2023. Tempo, agressiviteit en pure voetbalkwaliteit: alles was aanwezig aan Den Dreef. Niet de 19-0 van vorige week tegen Armenië, maar wel deze cruciale overwinning tegen Polen is de referentiewedstrijd waren de Belgische vrouwen behoefte aan hadden.

Monsterscores, allemaal goed en wel. Maar in hun belangrijkste WK-kwalificatiewedstrijden in Polen (1-1) en Noorwegen (4-0) hadden de Red Flames tot nu toe maar één op zes geboekt. En dat terwijl alleen de groepswinnaar zeker is van het WK in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Het nummer twee speelt barrages. Thuis tegen Polen moest dus blijken of de Belgen echt wel een reële kans hadden op hun allereerste WK-deelname Down Under. En dat is ook gebleken in Leuven.

© BELGA

De beste start was voor de Polen en de Flames hadden in de aanvangsfase moeite om een geslaagde aanval op te zetten. De Belgen begonnen wel al gauw meer druk naar voren uit te oefenen, en op het kwartier leidde dat tot de openingstreffer. Wullaert bereikte de achterlijn en legde slim terug op De Caigny, die de 1-0 mooi in de verste hoek mikte. Het scheelde niet veel of Eurlings maakte meteen de tweede, maar de Poolse doelvrouw Klabis hield haar ploeg overeind. Ook Biesmans kreeg nog een goeie kans op de 2-0 toen een vrije trap voor haar voeten viel, maar haar schot week af.

Op het halfuur kwamen de Polen een eerste keer dicht bij een doelpunt tijdens een bijzonder rommelige fase voor het Belgische doel waarin iedereen elkaar voor de voeten leek te lopen. Doelvrouw Evrard kon wegboksen. Daarna leek Eurlings te scoren, maar ze werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Bij haar derde kans was het wél prijs voor de OHL-spits. Wullaert stuurde Biesmans diep met een geweldige doorsteekbal, Eurlings maakte in de rebound 2-0. De Flames denderden als een sneltrein over hun tegenstander en na 40 minuten stond het al 3-0. Cayman joeg het leer knap in doel van buiten de zestien.

De Belgen stonden bijzonder goed te voetballen en waren scherper, sneller en ook voetbaltechnisch sterker dan Polen. De Red Flames waren bijna overal eerst op de bal en gingen zo met een comfortabele bonus de rust in.

Topzaakje

De Polen hoopten ongetwijfeld dat België het na de pauze wat rustiger aan zou doen, maar daar was niet meteen sprake van. Wullaert combineerde goed met Cayman, die voorzette tot bij De Caigny. Die laatste zag haar doelpoging nog afwijken op een Poolse verdedigster, maar kreeg toch haar tweede treffer van de avond toegewezen. Daarna controleerden de Red Flames de wedstrijd uit.

© BELGA

Deze ruime zege tegen een noemenswaardige tegenstander was exact waar de speelsters van bondscoach Ives Serneels behoefte aan hadden. Met een 19-0 tegen Armenië koop je weinig, behalve dan drie logische punten. Met deze overwinning daarentegen – een referentiewedstrijd in alle opzichten - doen de Flames een topzaakje. Met dertien punten komen ze naast Noorwegen aan de leiding in groep F, al krijgen de Noren er nog drie punten bij als ze woensdagavond hun wedstrijd tegen Armenië verderzetten. Die werd dinsdagavond stopgezet door dichte mist bij een 0-9 tussenstand.

België wipt alvast over Polen, dat elf punten telt. De volgende opdracht voor de Flames wordt een bezoekje aan Albanië op 7 april. Het WK is nog allesbehalve binnen, maar een tripje Down Under is nu wel meer dan ooit realistisch.

België: Evrard, Vangheluwe (67’ Wijnants), Tysiak, De Neve, Philtjens (85’ Deloose), Cayman, Vanhaevermaet, Biesmans (71’ Minnaert), Eurlings (84’ Blom), Wullaert, De Caigny (84’ Onzia)