Wouter Beke mag het vandaag komen uitleggen in het Vlaams Parlement. Hij krijgt vragen over de mogelijke fraude van corona-callcenter Yource van oppositie én meerderheid. Volgens Vooruit had Beke die fraude moeten zien aankomen: “Anderhalf jaar geleden hebben we al moties ingediend om te wijzen op verdachte cijfers in het contactonderzoek.”